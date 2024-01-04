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Уход брендов может стать шансом для российской индустрии, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024
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15:31 04.01.2024 (обновлено: 15:32 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/brendy-1919709986.html
Уход брендов может стать шансом для российской индустрии, считает эксперт
Уход брендов может стать шансом для российской индустрии, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024
Уход брендов может стать шансом для российской индустрии, считает эксперт
Уход мировых брендов с российского рынка можно оценивать как шанс для российской индустрии моды, но чтобы им воспользоваться, необходимо возродить и наладить... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:31
2024-01-04T15:32
россия
италия
турция
александр васильев (историк моды)
zara
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ТОКИО, 4 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Уход мировых брендов с российского рынка можно оценивать как шанс для российской индустрии моды, но чтобы им воспользоваться, необходимо возродить и наладить текстильную промышленность, такое мнение в интервью РИА Новости высказал историк моды Александр Васильев. "Да, конечно, уход мировых брендов можно оценивать как шанс. На мой взгляд, поле открыто. Например, огромный магазин ZARA на Тверской теперь занят новым российским домом моды, который называется "Мария Бабкина". Мы можем только порадоваться, что молодая женщина смогла арендовать 4 этажа бывшей ZARA для того, чтобы делать там свои собственные модные проекты. Это плюс. Минус – отставание текстильной промышленности. Российская мода полностью зависит от импорта из-за границы", - подчеркнул Васильев. Раньше в Россию завозили ткани из Италии, Арабских Эмиратов и Турции, сегодня это в основном Китай, заявил он. Доступные ткани из Индии и Пакистана, где очень развита текстильная промышленность, часто не подходят для российского рынка по климатическим условиям: как правило, это легкие ткани, а зима, зачастую с минусовой температурой, длится в России почти шесть месяцев, сообщил Васильев. "Поэтому ни одна индийская ткань и часто даже китайская не спасет. Такая ситуация будет, пока мы не восстановим текстильную промышленность, которая будет производить ткани, нужные для индустрии моды, а не технические ткани", - убежден эксперт. По его словам, отсутствие текстильной промышленности, направленной именно на нужды модной индустрии, – давняя проблема. Текстильная промышленность этого направления была развита во времена СССР, но затем, как отмечает историк моды, была уничтожена. "О необходимости восстановления текстильной промышленности для пошива модной одежды мы говорим больше 30 лет. Раньше были ивановские ситцы, раньше была Трехгорная мануфактура. Это все погибло, просто погибло. Даже здания проданы и там находятся офисы. Но это не повод, чтобы причитать, что все погибло. Надо искать решение. Трудно найти моментальное решение в создавшейся ситуации, но это вовсе не значит, что гений человека не может эту проблему решить", - считает Васильев. При этом он отмечает, что и сейчас в России производится много технических тканей, но решить проблему отсутствия нужных видов текстиля для моды это не может. "В России очень много производится технических тканей: байка больничная, ткань вафельная для полотенец, брезент – они нужные, но для других целей. В городе Шуя производится много хлопчатобумажных набивных тканей для мебельно-интерьерного дизайна. Но это тоже не мода. Потому что не каждая женщина готова одеться в ту же ткань, из которой сделаны занавески в гостинице, или в цвет дивана. А ткань для моды у нас производится в очень небольшом количестве. Но я всегда надеюсь на талант наших людей, в России талантливые люди, хорошие художники, рисовальщики, неплохие конструкторы одежды, но это все еще надо объединить под общим началом", - заключает Васильев. Историк моды Александр Васильев находился в Токио с курсом лекций и мастер-классов об истории моды.
https://realty.ria.ru/20231129/redecoro-1912657790.html
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россия, италия, турция, александр васильев (историк моды), zara
Россия, Италия, Турция, Александр Васильев (историк моды), Zara
Уход брендов может стать шансом для российской индустрии, считает эксперт

Александр Васильев: уход брендов может стать шансом для российской индустрии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 4 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Уход мировых брендов с российского рынка можно оценивать как шанс для российской индустрии моды, но чтобы им воспользоваться, необходимо возродить и наладить текстильную промышленность, такое мнение в интервью РИА Новости высказал историк моды Александр Васильев.
«
"Да, конечно, уход мировых брендов можно оценивать как шанс. На мой взгляд, поле открыто. Например, огромный магазин ZARA на Тверской теперь занят новым российским домом моды, который называется "Мария Бабкина". Мы можем только порадоваться, что молодая женщина смогла арендовать 4 этажа бывшей ZARA для того, чтобы делать там свои собственные модные проекты. Это плюс. Минус – отставание текстильной промышленности. Российская мода полностью зависит от импорта из-за границы", - подчеркнул Васильев.
Раньше в Россию завозили ткани из Италии, Арабских Эмиратов и Турции, сегодня это в основном Китай, заявил он. Доступные ткани из Индии и Пакистана, где очень развита текстильная промышленность, часто не подходят для российского рынка по климатическим условиям: как правило, это легкие ткани, а зима, зачастую с минусовой температурой, длится в России почти шесть месяцев, сообщил Васильев.
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«
"Поэтому ни одна индийская ткань и часто даже китайская не спасет. Такая ситуация будет, пока мы не восстановим текстильную промышленность, которая будет производить ткани, нужные для индустрии моды, а не технические ткани", - убежден эксперт.
По его словам, отсутствие текстильной промышленности, направленной именно на нужды модной индустрии, – давняя проблема. Текстильная промышленность этого направления была развита во времена СССР, но затем, как отмечает историк моды, была уничтожена.
«
"О необходимости восстановления текстильной промышленности для пошива модной одежды мы говорим больше 30 лет. Раньше были ивановские ситцы, раньше была Трехгорная мануфактура. Это все погибло, просто погибло. Даже здания проданы и там находятся офисы. Но это не повод, чтобы причитать, что все погибло. Надо искать решение. Трудно найти моментальное решение в создавшейся ситуации, но это вовсе не значит, что гений человека не может эту проблему решить", - считает Васильев.
При этом он отмечает, что и сейчас в России производится много технических тканей, но решить проблему отсутствия нужных видов текстиля для моды это не может.
«
"В России очень много производится технических тканей: байка больничная, ткань вафельная для полотенец, брезент – они нужные, но для других целей. В городе Шуя производится много хлопчатобумажных набивных тканей для мебельно-интерьерного дизайна. Но это тоже не мода. Потому что не каждая женщина готова одеться в ту же ткань, из которой сделаны занавески в гостинице, или в цвет дивана. А ткань для моды у нас производится в очень небольшом количестве. Но я всегда надеюсь на талант наших людей, в России талантливые люди, хорошие художники, рисовальщики, неплохие конструкторы одежды, но это все еще надо объединить под общим началом", - заключает Васильев.
Историк моды Александр Васильев находился в Токио с курсом лекций и мастер-классов об истории моды.
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