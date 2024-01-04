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В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.01.2024
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21:07 04.01.2024 (обновлено: 21:14 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919743536.html
В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник
В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.01.2024
В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:07
2024-01-04T21:14
специальная военная операция на украине
черное море
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Четвертого января... около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черное море, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожили в северо-западной акватории Черного моря дрон ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Четвертого января... около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
«
"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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