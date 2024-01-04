https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919743536.html

В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник

В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.01.2024

В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:07

2024-01-04T21:07

2024-01-04T21:14

специальная военная операция на украине

черное море

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Четвертого января... около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)