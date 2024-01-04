https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919737730.html

Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон

Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 05.01.2024

Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон

Система радиоэлектронной борьбы обезвредила в Липецкой области беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T19:54

2024-01-04T19:54

2024-01-05T00:14

специальная военная операция на украине

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы обезвредила в Липецкой области беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Как уточнил Артамонов, погибших и повреждений инфраструктуры нет. Он выразил благодарность военным за защиту жителей региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

липецкий район

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

липецкая область, липецкий район, игорь артамонов