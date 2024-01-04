https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919737730.html
Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон
Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 05.01.2024
Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон
Система радиоэлектронной борьбы обезвредила в Липецкой области беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T19:54
2024-01-04T19:54
2024-01-05T00:14
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы обезвредила в Липецкой области беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Как уточнил Артамонов, погибших и повреждений инфраструктуры нет. Он выразил благодарность военным за защиту жителей региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецкий район, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов
Над Липецкой областью уничтожили украинский дрон
Артамонов: система РЭБ обезвредила украинский дрон в Липецкой области, жертв нет