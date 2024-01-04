https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919717225.html
ВСУ атаковали Старомихайловку с беспилотника
ВСУ атаковали Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:25
2024-01-04T16:25
2024-01-04T16:25
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 15.10 до 15.55 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра. С 15.15 до 15.50 украинские войска два раза обстреляли Горловку, выпустив по городу семь снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919715525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
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ВСУ атаковали Старомихайловку с беспилотника
ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили с беспилотника на Старомихайловку взрывоопасный предмет