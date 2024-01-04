https://ria.ru/20240104/berislav-1919665298.html

В Бериславе заявили о повреждении территории предприятия

В Бериславе заявили о повреждении территории предприятия - РИА Новости, 04.01.2024

В Бериславе заявили о повреждении территории предприятия

Власти Украины утверждают, что в городе Берислав под Херсоном повреждена территория предприятия в результате взрывов, сообщил назначенный Киевом глава... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:02

2024-01-04T10:02

2024-01-04T10:03

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в городе Берислав под Херсоном повреждена территория предприятия в результате взрывов, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. В он заявил, что в результате взрывов повреждена "территория предприятия в Бериславе". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240103/obstrel-1919603152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины