В Бериславе заявили о повреждении территории предприятия
В подконтрольном Киеву Бериславе сообщили о повреждении территории предприятия
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в городе Берислав под Херсоном повреждена территория предприятия в результате взрывов, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
В он заявил, что в результате взрывов повреждена "территория предприятия в Бериславе".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.