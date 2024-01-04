https://ria.ru/20240104/belgorod-1919713650.html

В Белгороде из жилых районов вывезли все взрывоопасные предметы

В Белгороде из жилых районов вывезли все взрывоопасные предметы - РИА Новости, 04.01.2024

В Белгороде из жилых районов вывезли все взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы вывезены с территории жилого сектора в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района, людей начинали возвращать в их дома и... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:55

2024-01-04T15:55

2024-01-04T16:13

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывоопасные предметы вывезены с территории жилого сектора в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района, людей начинали возвращать в их дома и квартиры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде, еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планировали завершить в четверг."Взрывоопасные предметы с территории жилого сектора вывезены. Людей начинаем постепенно возвращать в их дома и квартиры", - написал Гладков.Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, россия