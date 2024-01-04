Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана
Помощник Алиева рассказал о прогрессе по тексту мирного договора Баку и Еревана
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал помощник Алиева.
Он напомнил о наличии "позитивной повестки".
"Я имею в виду знаковое совместное заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 7 декабря, итогом которого в рамках сделки по взаимному обмену стало освобождение 34 солдат. Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP). Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - указал Гаджиев.