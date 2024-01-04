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Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана - РИА Новости, 04.01.2024
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16:59 04.01.2024 (обновлено: 17:28 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/azerbaydzhan-1919722121.html
Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана
Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана - РИА Новости, 04.01.2024
Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана
Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:59
2024-01-04T17:28
в мире
баку
ереван
азербайджан
армения
хикмет гаджиев
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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал помощник Алиева.Он напомнил о наличии "позитивной повестки"."Я имею в виду знаковое совместное заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 7 декабря, итогом которого в рамках сделки по взаимному обмену стало освобождение 34 солдат. Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP). Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - указал Гаджиев.
https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html
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в мире, баку, ереван, азербайджан, армения, хикмет гаджиев, оон
В мире, Баку, Ереван, Азербайджан, Армения, Хикмет Гаджиев, ООН
Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана

Помощник Алиева рассказал о прогрессе по тексту мирного договора Баку и Еревана

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал помощник Алиева.
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Он напомнил о наличии "позитивной повестки".
"Я имею в виду знаковое совместное заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 7 декабря, итогом которого в рамках сделки по взаимному обмену стало освобождение 34 солдат. Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP). Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - указал Гаджиев.
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