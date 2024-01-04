https://ria.ru/20240104/azerbaydzhan-1919722121.html

Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана

Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана - РИА Новости, 04.01.2024

Помощник Алиева рассказал о вопросах с мирным договором Баку и Еревана

Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:59

2024-01-04T16:59

2024-01-04T17:28

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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал помощник Алиева.Он напомнил о наличии "позитивной повестки"."Я имею в виду знаковое совместное заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 7 декабря, итогом которого в рамках сделки по взаимному обмену стало освобождение 34 солдат. Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP). Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - указал Гаджиев.

https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html

https://ria.ru/20231214/priznanie-1915813753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, ереван, азербайджан, армения, хикмет гаджиев, оон