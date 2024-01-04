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Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной
Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной - РИА Новости, 04.01.2024
Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:00
2024-01-04T19:00
2024-01-04T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск и длилась около полутора часов."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - написал Развожаев.По данным губернатора, на улице Глухова осколок попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган, к нему направлена педиатрическая бригада.В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть, предположительно, ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Еще один осколок снаряда упал на улице генерала Жидилова. Повреждений и пострадавших нет.Развожаев также сообщил о падении осколка на набережной Учкуевки (поселок на побережье на севере Севастополя).По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.
https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, вооруженные силы украины, украина, михаил развожаев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия
Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале
, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время.
Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск и длилась около полутора часов.
«
"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - написал Развожаев.
По данным губернатора, на улице Глухова осколок попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган, к нему направлена педиатрическая бригада.
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В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть, предположительно, ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Еще один осколок снаряда упал на улице генерала Жидилова. Повреждений и пострадавших нет.
Развожаев также сообщил о падении осколка на набережной Учкуевки (поселок на побережье на севере Севастополя).
По данным Минобороны России
пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.
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