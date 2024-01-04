https://ria.ru/20240104/ataka-1919734032.html

Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной

Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной - РИА Новости, 04.01.2024

Власти Севастополя назвали ракетную атаку ВСУ самой массированной

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:00

2024-01-04T19:00

2024-01-04T19:06

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

украина

михаил развожаев

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск и длилась около полутора часов."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - написал Развожаев.По данным губернатора, на улице Глухова осколок попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган, к нему направлена педиатрическая бригада.В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть, предположительно, ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Еще один осколок снаряда упал на улице генерала Жидилова. Повреждений и пострадавших нет.Развожаев также сообщил о падении осколка на набережной Учкуевки (поселок на побережье на севере Севастополя).По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.

https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, вооруженные силы украины, украина, михаил развожаев, происшествия, россия