https://ria.ru/20240104/arsenaly-1919671491.html

Арсеналы ВСУ исчерпаны, пишут СМИ

Арсеналы ВСУ исчерпаны, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

Арсеналы ВСУ исчерпаны, пишут СМИ

Арсеналы украинских военных исчерпаны, они используют то, что у них есть, и не всегда то, что лучше всего подходит для поражения цели, сообщает испанская газета РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:31

2024-01-04T10:31

2024-01-04T10:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Арсеналы украинских военных исчерпаны, они используют то, что у них есть, и не всегда то, что лучше всего подходит для поражения цели, сообщает испанская газета Pais. Сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр заявил изданию, что его бригада, как и многие другие сидит на "диете боеприпасов". "Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", - пишет газета со ссылкой на Александра. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919653595.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина