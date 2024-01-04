https://ria.ru/20240104/arest-1919708045.html

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома - РИА Новости, 04.01.2024

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома

Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:16

2024-01-04T15:16

2024-01-04T15:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.

https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва