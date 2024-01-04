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В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома
Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:16
2024-01-04T15:16
2024-01-04T15:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома
В Москве арестовали 17-летнюю мать девочки, тело которой нашли на балконе дома
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
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