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В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома - РИА Новости, 04.01.2024
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15:16 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/arest-1919708045.html
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома
Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:16
2024-01-04T15:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома

В Москве арестовали 17-летнюю мать девочки, тело которой нашли на балконе дома

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год
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