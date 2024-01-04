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Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Умер звезда КВН Станислав Агафонов - РИА Новости, 04.01.2024
Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:50
2024-01-04T00:50
2024-01-04T02:40
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале."Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", — говорится в публикации.Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.Причина смерти не уточняется.Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, братск, квн
Культура, Россия, Братск, КВН
Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Запашный: участник КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале
.
«
"Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", — говорится в публикации.
Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.
Причина смерти не уточняется.
Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды "Раисы", в которой он был художественным руководителем.