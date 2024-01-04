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Умер звезда КВН Станислав Агафонов - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 04.01.2024 (обновлено: 02:40 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/agafonov-1919639044.html
Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Умер звезда КВН Станислав Агафонов - РИА Новости, 04.01.2024
Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:50
2024-01-04T02:40
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале."Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", — говорится в публикации.Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.Причина смерти не уточняется.Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
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Культура, Россия, Братск, КВН
Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Запашный: участник КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет

© Фото : Telegram-канал Эдгарда Запашного Станислав Агафонов
Станислав Агафонов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Telegram-канал Эдгарда Запашного
Станислав Агафонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
«
"Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", — говорится в публикации.
Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.
Причина смерти не уточняется.
Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
 
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