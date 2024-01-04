https://ria.ru/20240104/agafonov-1919639044.html

Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Умер звезда КВН Станислав Агафонов - РИА Новости, 04.01.2024

Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:50

2024-01-04T00:50

2024-01-04T02:40

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россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале."Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", — говорится в публикации.Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.Причина смерти не уточняется.Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды "Раисы", в которой он был художественным руководителем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, братск, квн