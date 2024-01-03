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"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)
"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку) - РИА Новости, 03.01.2024
"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)
Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений.
2024-01-03T14:00
2024-01-03T14:00
2024-01-03T14:00
нас двое
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знакомства
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"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)
Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений.
audio/mpeg
"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)
Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, знакомства
"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)
Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений.