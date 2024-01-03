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"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)

"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку) - РИА Новости, 03.01.2024

"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку)

Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений.

2024-01-03T14:00

2024-01-03T14:00

2024-01-03T14:00

нас двое

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"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку) Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений. audio/mpeg

"Нас двое". Когда и как представить родителям своего парня (или девушку) Представить любимого человека своим друзьям и родственникам — та еще задача. Это всегда волнительно для обеих сторон: а вдруг он (или она) не понравится близким или, наоборот, партнер останется не в восторге от ваших родных? Как подготовить к первой встрече всех и вся, и зачем вообще она нужна? Разбираемся, как перейти на новый этап отношений. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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