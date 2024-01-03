https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919561278.html

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2024

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:59

2024-01-03T11:59

2024-01-03T18:15

в мире

аргентина

землетрясение

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 79,5 километра к юго-востоку от департамента Винчина аргентинской провинции Ла-Риоха с населением около 2,8 тысячи человек в 08:04 по времени UTC (11:04 мск). Очаг залегал на глубине 154,5 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html

аргентина

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в мире, аргентина, землетрясение