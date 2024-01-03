Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах
CDS: украинцы теряют веру в Зеленского из-за провала ВСУ
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera.
"Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — говорится в публикации.
"Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — говорится в публикации.
Так, по данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского снизился с 98 процентов в начале конфликта до 60 процентов.
Кроме того, издание обращает внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в ВСУ и задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует военным успехам.
Вместе с тем, Россия наоборот только увеличивает военное производство, а в Европе не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, потому что не уверены, что они пригодятся после завершения конфликта, пишет Corriere della Sera.
Кроме того, издание обращает внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в ВСУ и задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует военным успехам.
Вместе с тем, Россия наоборот только увеличивает военное производство, а в Европе не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, потому что не уверены, что они пригодятся после завершения конфликта, пишет Corriere della Sera.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.