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Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919576262.html
Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах
Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах - РИА Новости, 03.01.2024
Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах
Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera. "Растущий пессимизм вызван... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:14
2024-01-03T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera. "Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — говорится в публикации. Так, по данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского снизился с 98 процентов в начале конфликта до 60 процентов. Кроме того, издание обращает внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в ВСУ и задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует военным успехам. Вместе с тем, Россия наоборот только увеличивает военное производство, а в Европе не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, потому что не уверены, что они пригодятся после завершения конфликта, пишет Corriere della Sera.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах

CDS: украинцы теряют веру в Зеленского из-за провала ВСУ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera.

"Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — говорится в публикации.
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Так, по данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского снизился с 98 процентов в начале конфликта до 60 процентов.

Кроме того, издание обращает внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в ВСУ и задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует военным успехам.

Вместе с тем, Россия наоборот только увеличивает военное производство, а в Европе не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, потому что не уверены, что они пригодятся после завершения конфликта, пишет Corriere della Sera.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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