https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919576262.html

Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах

Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах - РИА Новости, 03.01.2024

Зеленскому сообщили ужасные новости об украинцах

Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera. "Растущий пессимизм вызван... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:14

2024-01-03T14:14

2024-01-03T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, пишет издание Corriere della Sera. "Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — говорится в публикации. Так, по данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского снизился с 98 процентов в начале конфликта до 60 процентов. Кроме того, издание обращает внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в ВСУ и задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует военным успехам. Вместе с тем, Россия наоборот только увеличивает военное производство, а в Европе не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, потому что не уверены, что они пригодятся после завершения конфликта, пишет Corriere della Sera.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина