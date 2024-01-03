https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html

Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху

Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху - РИА Новости, 03.01.2024

Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху

Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь",... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:19

2024-01-03T13:19

2024-01-03T14:36

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. "Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам", — написал он. По мнению политика, привлечение во власть людей "якобы из народа" было эффектно с точки зрения шоу, но пагубно с точки зрения интересов государства. История показывает, что, как бы ни был плох управляющий класс, смена его на случайных людей ничего не решает, подчеркнул Медведчук. Второй ошибкой он назвал переход на нацистскую идеологию. "Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы", — написал политик. Третья ошибка Зеленского, полагает он, — это переоценка западной помощи. "Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией", — пояснил Медведчук. По его мнению, Зеленский начал политическую игру, обладая только чужими деньгами, оружием и идеями, — и в результате все это кончилось. "Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить", — заключил Медведчук.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США заблокировала запрос Белого дома о выделении Киеву помощи на 60 миллиардов долларов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и на Украине опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.

https://ria.ru/20240103/vopros-1919534629.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук