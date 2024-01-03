Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 03.01.2024 (обновлено: 14:36 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху - РИА Новости, 03.01.2024
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху
Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь",... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:19
2024-01-03T14:36
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. "Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам", — написал он. По мнению политика, привлечение во власть людей "якобы из народа" было эффектно с точки зрения шоу, но пагубно с точки зрения интересов государства. История показывает, что, как бы ни был плох управляющий класс, смена его на случайных людей ничего не решает, подчеркнул Медведчук. Второй ошибкой он назвал переход на нацистскую идеологию. "Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы", — написал политик. Третья ошибка Зеленского, полагает он, — это переоценка западной помощи. "Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией", — пояснил Медведчук. По его мнению, Зеленский начал политическую игру, обладая только чужими деньгами, оружием и идеями, — и в результате все это кончилось. "Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить", — заключил Медведчук.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США заблокировала запрос Белого дома о выделении Киеву помощи на 60 миллиардов долларов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и на Украине опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
https://ria.ru/20240103/vopros-1919534629.html
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху

Медведчук: переход на нацистскую идеологию привел Зеленского к краху

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам", — написал он.
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ
Вчера, 02:53
По мнению политика, привлечение во власть людей "якобы из народа" было эффектно с точки зрения шоу, но пагубно с точки зрения интересов государства. История показывает, что, как бы ни был плох управляющий класс, смена его на случайных людей ничего не решает, подчеркнул Медведчук.
Второй ошибкой он назвал переход на нацистскую идеологию.
"Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы", — написал политик.
Третья ошибка Зеленского, полагает он, — это переоценка западной помощи.
"Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией", — пояснил Медведчук.
По его мнению, Зеленский начал политическую игру, обладая только чужими деньгами, оружием и идеями, — и в результате все это кончилось.
"Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить", — заключил Медведчук.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США заблокировала запрос Белого дома о выделении Киеву помощи на 60 миллиардов долларов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и на Украине опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Зеленский набросился на украинцев с обвинениями
2 января, 08:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала