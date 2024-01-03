https://ria.ru/20240103/zayavlenie-1919589600.html

Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины

Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины - РИА Новости, 03.01.2024

Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины

Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:16

2024-01-03T16:16

2024-01-03T16:16

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (политик)

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нато

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Польши в Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!", - написал Слуцкий. По его словам, если коллективный Запад помыслит пойти на поводу авантюры главы польского МИД, Россия точно будет знать имена провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне. "Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.

https://ria.ru/20240103/zakharova-1919586506.html

https://ria.ru/20240103/kiev-1919540437.html

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в мире, россия, польша, леонид слуцкий (политик), украина, нато