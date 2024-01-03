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Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/zayavlenie-1919589600.html
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины - РИА Новости, 03.01.2024
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:16
2024-01-03T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
леонид слуцкий (политик)
украина
нато
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Польши в Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!", - написал Слуцкий. По его словам, если коллективный Запад помыслит пойти на поводу авантюры главы польского МИД, Россия точно будет знать имена провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне. "Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.
https://ria.ru/20240103/zakharova-1919586506.html
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в мире, россия, польша, леонид слуцкий (политик), украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Леонид Слуцкий (политик), Украина, НАТО
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины

Слуцкий: Россия будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Польши в Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.
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"Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!", - написал Слуцкий.
По его словам, если коллективный Запад помыслит пойти на поводу авантюры главы польского МИД, Россия точно будет знать имена провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.
"Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаНАТО
 
 
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