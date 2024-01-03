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Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины - РИА Новости, 03.01.2024
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:16
2024-01-03T16:16
2024-01-03T16:16
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Польши в Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!", - написал Слуцкий. По его словам, если коллективный Запад помыслит пойти на поводу авантюры главы польского МИД, Россия точно будет знать имена провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне. "Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.
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в мире, россия, польша, леонид слуцкий (политик), украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Леонид Слуцкий (политик), Украина, НАТО
Слуцкий ответил на заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Слуцкий: Россия будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них это не выйдет, на каждый удар РФ будет отвечать ударом возмездия, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Польши в Telegram-канале
.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.
Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты Украине
"Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!", - написал Слуцкий.
По его словам, если коллективный Запад помыслит пойти на поводу авантюры главы польского МИД, Россия точно будет знать имена провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.
"Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.
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