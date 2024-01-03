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Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/yug-1919588991.html
Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов
Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов - РИА Новости, 03.01.2024
Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов
Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от дронов-камикадзе и проверили ее эффективность в боевых условиях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:12
2024-01-03T16:12
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от дронов-камикадзе и проверили ее эффективность в боевых условиях, рассказал РИА Новости военнослужащий, участвовавший в разработке данной конструкции. "Закрывается крыша - орудийная башня, боковая защита делается и защита ребристого или трансмиссионного отделения. Это наша разработка, наших военнослужащих. Было три или четыре опытных образца отправлены в подразделения, потом были выбраны в один элемент, который себя зарекомендовал", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что машины с данной конструкцией уже были поставлены на фронт, механизм доказал свою эффективность в реальных полевых условиях. "Были попадания боковые, были попадания сверху, до четырех попаданий FPV-дронов в одну машину. Из десяти поврежденных машин были минимальные осколочные повреждения, которые даже не пробили броню", - сообщил боец. Он пояснил, что установка конструкции на машину занимает один день. Одновременно в данном подразделении могут делать три-четыре машины. По словам военнослужащего, также в данном подразделении разработали дополнительную боковую защиту на машины РСЗО "Град". "Доработали исключительно боковую защиту. Потому что противник тоже учится и начал не только с высоты бросать, но и боковые атаки делать (дронами-камикадзе). Эффективность (новой защиты) составляет примерно 98 процентов, разрушения сетки есть, но поражающий элемент уже до основной конструкции не доходит", - пояснил боец.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов

Бойцы группировки "Юг" разработали и испытали новую защиту для БМП от FPV-дронов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБМП-2
БМП-2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от дронов-камикадзе и проверили ее эффективность в боевых условиях, рассказал РИА Новости военнослужащий, участвовавший в разработке данной конструкции.
«
"Закрывается крыша - орудийная башня, боковая защита делается и защита ребристого или трансмиссионного отделения. Это наша разработка, наших военнослужащих. Было три или четыре опытных образца отправлены в подразделения, потом были выбраны в один элемент, который себя зарекомендовал", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что машины с данной конструкцией уже были поставлены на фронт, механизм доказал свою эффективность в реальных полевых условиях.
"Были попадания боковые, были попадания сверху, до четырех попаданий FPV-дронов в одну машину. Из десяти поврежденных машин были минимальные осколочные повреждения, которые даже не пробили броню", - сообщил боец.
Он пояснил, что установка конструкции на машину занимает один день. Одновременно в данном подразделении могут делать три-четыре машины. По словам военнослужащего, также в данном подразделении разработали дополнительную боковую защиту на машины РСЗО "Град".
"Доработали исключительно боковую защиту. Потому что противник тоже учится и начал не только с высоты бросать, но и боковые атаки делать (дронами-камикадзе). Эффективность (новой защиты) составляет примерно 98 процентов, разрушения сетки есть, но поражающий элемент уже до основной конструкции не доходит", - пояснил боец.
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