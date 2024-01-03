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На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области
На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2024
На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области
Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона, сообщил начальник Липецкой сельской военной администрации региона... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T23:11
2024-01-03T23:11
2024-01-03T23:11
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МОСКВА, 3 янв – РАИ Новости. Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона, сообщил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. "По меньшей мере пять взрывов прогремели в пограничной Липецкой общине Харьковской области… Под ударом оказалась одна из ныне не работающих промышленных зон", - приводит слова Слабченко телеканал "Общественное". При этом власти региона не уточняют, о какой именно промышленной зоне идет речь.
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области
Украинские власти: в Харьковской области прогремели пять взрывов