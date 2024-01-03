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На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области

На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2024

На Украине заявили о пяти взрывах в Харьковской области

Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона, сообщил начальник Липецкой сельской военной администрации региона... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:11

2024-01-03T23:11

2024-01-03T23:11

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харьковская область

украина

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МОСКВА, 3 янв – РАИ Новости. Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона, сообщил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. "По меньшей мере пять взрывов прогремели в пограничной Липецкой общине Харьковской области… Под ударом оказалась одна из ныне не работающих промышленных зон", - приводит слова Слабченко телеканал "Общественное". При этом власти региона не уточняют, о какой именно промышленной зоне идет речь.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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в мире, харьковская область, украина