https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919617262.html

В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры

В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры - РИА Новости, 03.01.2024

В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:05

2024-01-03T20:05

2024-01-03T20:05

в мире

турция

иран

догу перинчек

взрыв в кермане

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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его словам, американский империализм и израильский сионизм "беспомощны". Число пострадавших в результате взрывов в иранском Кермане во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани возросло до 211, сообщает телерадиокорпорация IRIB. "Мы осуждаем террористический акт в городе Кирман в братской Исламской Республике Иран в годовщину мученической смерти генерала Касема Солеймани. Мы желаем милости Аллаха нашим братьям, погибшим в результате теракта, и выражаем соболезнования иранскому государству и народу. Американский империализм и израильский сионизм беспомощны. Наступил конец атлантической эры. Единство Турции, Ирана, Ирака, Сирии и России положит конец империализму США и терроризму, управляемому США и Израилем. Мы решительно настроены против империализма и сионизма и стоим плечом к плечу с Ираном", - написал Перинчек в соцсети Х. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T20:05 true PT0M42S

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в мире, турция, иран, догу перинчек, взрыв в кермане