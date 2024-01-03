В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры
Лидер турецкой партии после взрывов в Иране заявил о конце атлантической эры
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его словам, американский империализм и израильский сионизм "беспомощны".
Число пострадавших в результате взрывов в иранском Кермане во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани возросло до 211, сообщает телерадиокорпорация IRIB.
"Мы осуждаем террористический акт в городе Кирман в братской Исламской Республике Иран в годовщину мученической смерти генерала Касема Солеймани. Мы желаем милости Аллаха нашим братьям, погибшим в результате теракта, и выражаем соболезнования иранскому государству и народу. Американский империализм и израильский сионизм беспомощны. Наступил конец атлантической эры. Единство Турции, Ирана, Ирака, Сирии и России положит конец империализму США и терроризму, управляемому США и Израилем. Мы решительно настроены против империализма и сионизма и стоим плечом к плечу с Ираном", - написал Перинчек в соцсети Х.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.