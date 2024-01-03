Рейтинг@Mail.ru
В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919617262.html
В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры
В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры - РИА Новости, 03.01.2024
В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:05
2024-01-03T20:05
в мире
турция
иран
догу перинчек
взрыв в кермане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919594653_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_46d46f4d203eeca02c64382c0254d9e9.jpg
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его словам, американский империализм и израильский сионизм "беспомощны". Число пострадавших в результате взрывов в иранском Кермане во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани возросло до 211, сообщает телерадиокорпорация IRIB. "Мы осуждаем террористический акт в городе Кирман в братской Исламской Республике Иран в годовщину мученической смерти генерала Касема Солеймани. Мы желаем милости Аллаха нашим братьям, погибшим в результате теракта, и выражаем соболезнования иранскому государству и народу. Американский империализм и израильский сионизм беспомощны. Наступил конец атлантической эры. Единство Турции, Ирана, Ирака, Сирии и России положит конец империализму США и терроризму, управляемому США и Израилем. Мы решительно настроены против империализма и сионизма и стоим плечом к плечу с Ираном", - написал Перинчек в соцсети Х. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
2024-01-03T20:05
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919594653_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_5103460d9be2bbbda6a64d6ca732ec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, догу перинчек, взрыв в кермане
В мире, Турция, Иран, Догу Перинчек, Взрыв в Кермане
В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры

Лидер турецкой партии после взрывов в Иране заявил о конце атлантической эры

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал "террористическим актом" взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его словам, американский империализм и израильский сионизм "беспомощны".
Число пострадавших в результате взрывов в иранском Кермане во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани возросло до 211, сообщает телерадиокорпорация IRIB.
"Мы осуждаем террористический акт в городе Кирман в братской Исламской Республике Иран в годовщину мученической смерти генерала Касема Солеймани. Мы желаем милости Аллаха нашим братьям, погибшим в результате теракта, и выражаем соболезнования иранскому государству и народу. Американский империализм и израильский сионизм беспомощны. Наступил конец атлантической эры. Единство Турции, Ирана, Ирака, Сирии и России положит конец империализму США и терроризму, управляемому США и Израилем. Мы решительно настроены против империализма и сионизма и стоим плечом к плечу с Ираном", - написал Перинчек в соцсети Х.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах
Вчера, 19:11
 
В миреТурцияИранДогу ПеринчекВзрыв в Кермане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала