https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919564178.html
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области гремят взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:25
2024-01-03T12:25
2024-01-03T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Харьковской области гремят взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Харьковской области взрывы", — говорится в публикации. Никаких подробностей не приводится.Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 11:12 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Издание "Страна" сообщило о взрывах в Харьковской области