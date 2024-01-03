https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919564178.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области гремят взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:25

2024-01-03T12:25

2024-01-03T13:37

специальная военная операция на украине

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харьковская область

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Харьковской области гремят взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Харьковской области взрывы", — говорится в публикации. Никаких подробностей не приводится.Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 11:12 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html

харьковская область

украина

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в мире, харьковская область, украина