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Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане

Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024

Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:54

2024-01-03T22:54

2024-01-03T23:07

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министерство обороны сша

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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает агентство IRNA. Ранее в среду СМИ публиковали данные, согласно которым число жертв достигло 103, еще 211 получили ранения."Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм", — приводит издание слова главы ведомства.Как уточнило агентство IRNA, приведенная ранее статистика по количеству жертв расходится с представленной Эйноллахи из-за повтора нескольких имен погибших. Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

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иран

багдад (город)

турция

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T22:54 true PT0M42S

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