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Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
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22:54 03.01.2024 (обновлено: 23:07 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/vzryv-1919633492.html
Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане
Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане
Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:54
2024-01-03T23:07
в мире
иран
багдад (город)
турция
касем сулеймани
али хаменеи
взрыв в кермане
министерство обороны сша
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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает агентство IRNA. Ранее в среду СМИ публиковали данные, согласно которым число жертв достигло 103, еще 211 получили ранения."Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм", — приводит издание слова главы ведомства.Как уточнило агентство IRNA, приведенная ранее статистика по количеству жертв расходится с представленной Эйноллахи из-за повтора нескольких имен погибших. Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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в мире, иран, багдад (город), турция, касем сулеймани, али хаменеи, взрыв в кермане, министерство обороны сша, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Багдад (город), Турция, Касем Сулеймани, Али Хаменеи, Взрыв в Кермане, Министерство обороны США, Дональд Трамп, США
Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане

Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах у кладбища в Кермане

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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает агентство IRNA.
Ранее в среду СМИ публиковали данные, согласно которым число жертв достигло 103, еще 211 получили ранения.
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"Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм", — приводит издание слова главы ведомства.
Как уточнило агентство IRNA, приведенная ранее статистика по количеству жертв расходится с представленной Эйноллахи из-за повтора нескольких имен погибших.
Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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В миреИранБагдад (город)ТурцияКасем СулейманиАли ХаменеиВзрыв в КерманеМинистерство обороны СШАДональд ТрампСША
 
 
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