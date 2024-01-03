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При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца, пишут СМИ
При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца, пишут СМИ
Трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана погибли, помогая пострадавшим в результате взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:33
2024-01-03T17:33
2024-01-03T18:42
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касем сулеймани
красный полумесяц
корпус стражей исламской революции
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана погибли, помогая пострадавшим в результате взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, передает агентство Press TV. Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах, в результате которых не менее 73 человек погибли, еще 170 получили ранения. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман. "Трое спасателей, отправленных на место взрыва для оказания помощи пострадавшим в результате террористической атаки в Кермане, погибли во время второго взрыва", - говорится в сообщении агентства. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР (КСИР, элитные подразделения ВС) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
2024-01-03T17:33
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в мире, иран, багдад (город), сша, касем сулеймани, красный полумесяц, корпус стражей исламской революции, взрыв в кермане
В мире, Иран, Багдад (город), США, Касем Сулеймани, Красный полумесяц, Корпус стражей исламской революции, Взрыв в Кермане
При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца, пишут СМИ
Press TV: при взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца