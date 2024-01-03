https://ria.ru/20240103/vzryv-1919586356.html

Власти назвали взрывы у кладбища в Иране террористической атакой

Власти назвали взрывы у кладбища в Иране террористической атакой - РИА Новости, 03.01.2024

Власти назвали взрывы у кладбища в Иране террористической атакой

Рахман Джалали, заместитель губернатора расположенной на юго-востоке Ирана провинции Керман сообщил, что взрывы, прогремевшие во время траурных шествий в память РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:39

2024-01-03T15:39

2024-01-03T18:42

в мире

иран

взрыв в кермане

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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Рахман Джалали, заместитель губернатора расположенной на юго-востоке Ирана провинции Керман сообщил, что взрывы, прогремевшие во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, на дороге, ведущей к кладбищу, были террористической атакой, передает агентство Tasnim."Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что эти два взрыва были террористической атакой", - говорится в сообщении агентства.Ранее иранское агентство IRNA сообщало о взрыве у кладбища в Кермане, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу Гользар. Согласно иранским СМИ, в результате взрыва как минимум 15 человек получили ранения, не менее 50 человек погибли.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/iran-1919589137.html

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в мире, иран, взрыв в кермане