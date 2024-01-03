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Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 03.01.2024
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:46
2024-01-03T16:46
2024-01-03T16:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 16.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА ранена женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск получило повреждение ГУП ДНР "Горловское лесное хозяйство". Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.20 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
СЦКК: мирная жительница ранена из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в ДНР