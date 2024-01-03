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Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 03.01.2024

Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:46

2024-01-03T16:46

2024-01-03T16:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 16.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА ранена женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск получило повреждение ГУП ДНР "Горловское лесное хозяйство". Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.20 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины