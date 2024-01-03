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Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.01.2024 (обновлено: 16:53 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/vsu-1919593075.html
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 03.01.2024
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:46
2024-01-03T16:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 16.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА ранена женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск получило повреждение ГУП ДНР "Горловское лесное хозяйство". Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.20 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Жительница ДНР пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

СЦКК: мирная жительница ранена из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в ДНР

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 16.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА ранена женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск получило повреждение ГУП ДНР "Горловское лесное хозяйство".
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.20 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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