ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке
СЦКК: ВСУ более чем за час выпустили 41 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска более чем за час выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Новоселовка Первая – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
С 15.15 до 16.05 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 31 снаряд из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.