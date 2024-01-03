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ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 03.01.2024 (обновлено: 16:31 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/vsu-1919589903.html
ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке
ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке
Украинские войска более чем за час выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:20
2024-01-03T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска более чем за час выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Новоселовка Первая – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 15.15 до 16.05 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 31 снаряд из "натовской" артиллерии.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
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4.7
96
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке

СЦКК: ВСУ более чем за час выпустили 41 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска более чем за час выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Новоселовка Первая – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
С 15.15 до 16.05 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 31 снаряд из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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