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В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024
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12:00 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html
В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления
В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024
В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления
Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:00
2024-01-03T12:00
происшествия
воронеж
жкх
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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале. "В настоящее время силами ПАО "Квадра" проводятся ремонтно-восстановительные работы. Была выявлена утечка на участке теплотрассы, 400-й диаметр трубы. Все подготовительные работы выполнены, прямо сейчас производится отключение многоквартирных домовладений - 103 домовладения", - сказал руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин. По его словам, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 20 часов среды. Сейчас в Воронеже 18 градусов мороза.
https://ria.ru/20240103/avariya-1919558199.html
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происшествия, воронеж, жкх
Происшествия, Воронеж, ЖКХ
В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления

В Воронеже 103 дома остались без отопления в 18-градусный мороз из-за аварии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота коммунальщиков
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа коммунальщиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале.
"В настоящее время силами ПАО "Квадра" проводятся ремонтно-восстановительные работы. Была выявлена утечка на участке теплотрассы, 400-й диаметр трубы. Все подготовительные работы выполнены, прямо сейчас производится отключение многоквартирных домовладений - 103 домовладения", - сказал руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин.
По его словам, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 20 часов среды.
Сейчас в Воронеже 18 градусов мороза.
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