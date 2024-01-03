https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html

В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления

В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024

В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления

Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:00

2024-01-03T12:00

2024-01-03T12:00

происшествия

воронеж

жкх

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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале. "В настоящее время силами ПАО "Квадра" проводятся ремонтно-восстановительные работы. Была выявлена утечка на участке теплотрассы, 400-й диаметр трубы. Все подготовительные работы выполнены, прямо сейчас производится отключение многоквартирных домовладений - 103 домовладения", - сказал руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин. По его словам, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 20 часов среды. Сейчас в Воронеже 18 градусов мороза.

https://ria.ru/20240103/avariya-1919558199.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, жкх