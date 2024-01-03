https://ria.ru/20240103/vopros-1919534629.html

"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ

"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024

"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ

Благодарность Владимира Зеленского за поставки западных вооружений для ВСУ вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T02:53

2024-01-03T02:53

2024-01-03T02:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодарность Владимира Зеленского за поставки западных вооружений для ВСУ вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart.В новогоднем обращении президент Украины поблагодарил западных союзников за предоставление таких видов техники, как танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и т. д. Зеленский предположил, что вскоре в небе над Украиной появятся американские истребители F-16."Думаю, граждане США станут меньше поддерживать войну Байдена (на Украине. — Прим. ред.), если увидят горящие американские танки (на Украине. — Прим. ред.). Что же будет, если те самые самолеты F-16 начнут падать сгоревшими?" — спросил у украинского президента Kalinin Yuri."Неважно, насколько хорош F-16 в умелых руках, он все равно не сможет магически дать Украине превосходство в воздухе", — отметил liberum_oratio."Зеля совершенно не понимает, как долго надо готовить пилота для F-16. Придется посадить на них иностранных специалистов, из-за чего масштаб конфликта расширится и на Запад обрушится божья кара", — предостерег SSDD."Малыш Зе аферист, мошенник и обманутый карлик-тиран", — резко высказался StoneHendge."Он похож на маленькую тявкающую чихуахуа", — сравнил Зеленского Kernel32.dll."Очередная провальная вундервафля, которая присоединится к груде тех вундервафель, что должны были спасти Рейх (Украину. — Прим. ред.)", — посмеялся Feldwebel Schultz.Ранее издание Newsweek со ссылкой на американский источник заявило о том, что ВСУ могли уже получить на вооружение первые F-16.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По словам министра, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, воспримется Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240101/unichtozhenie-1919309885.html

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919032300.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, m1 abrams, россия