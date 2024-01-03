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"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:53 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vopros-1919534629.html
"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ
"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ
Благодарность Владимира Зеленского за поставки западных вооружений для ВСУ вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T02:53
2024-01-03T02:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодарность Владимира Зеленского за поставки западных вооружений для ВСУ вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart.В новогоднем обращении президент Украины поблагодарил западных союзников за предоставление таких видов техники, как танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и т. д. Зеленский предположил, что вскоре в небе над Украиной появятся американские истребители F-16.&quot;Думаю, граждане США станут меньше поддерживать войну Байдена (на Украине. — Прим. ред.), если увидят горящие американские танки (на Украине. — Прим. ред.). Что же будет, если те самые самолеты F-16 начнут падать сгоревшими?&quot; — спросил у украинского президента Kalinin Yuri."Неважно, насколько хорош F-16 в умелых руках, он все равно не сможет магически дать Украине превосходство в воздухе", — отметил liberum_oratio."Зеля совершенно не понимает, как долго надо готовить пилота для F-16. Придется посадить на них иностранных специалистов, из-за чего масштаб конфликта расширится и на Запад обрушится божья кара", — предостерег SSDD."Малыш Зе аферист, мошенник и обманутый карлик-тиран", — резко высказался StoneHendge."Он похож на маленькую тявкающую чихуахуа", — сравнил Зеленского Kernel32.dll.&quot;Очередная провальная вундервафля, которая присоединится к груде тех вундервафель, что должны были спасти Рейх (Украину. — Прим. ред.)&quot;, — посмеялся Feldwebel Schultz.Ранее издание Newsweek со ссылкой на американский источник заявило о том, что ВСУ могли уже получить на вооружение первые F-16.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По словам министра, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, воспримется Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240101/unichtozhenie-1919309885.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, m1 abrams, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, M1 Abrams, Россия

"Будут гореть". В США задали Зеленскому неудобный вопрос о ВСУ

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16 ВВС Норвегии
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16 ВВС Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодарность Владимира Зеленского за поставки западных вооружений для ВСУ вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart.
В новогоднем обращении президент Украины поблагодарил западных союзников за предоставление таких видов техники, как танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и т. д. Зеленский предположил, что вскоре в небе над Украиной появятся американские истребители F-16.
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«

"Думаю, граждане США станут меньше поддерживать войну Байдена (на Украине. — Прим. ред.), если увидят горящие американские танки (на Украине. — Прим. ред.). Что же будет, если те самые самолеты F-16 начнут падать сгоревшими?" — спросил у украинского президента Kalinin Yuri.

"Неважно, насколько хорош F-16 в умелых руках, он все равно не сможет магически дать Украине превосходство в воздухе", — отметил liberum_oratio.
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"Зеля совершенно не понимает, как долго надо готовить пилота для F-16. Придется посадить на них иностранных специалистов, из-за чего масштаб конфликта расширится и на Запад обрушится божья кара", — предостерег SSDD.
"Малыш Зе аферист, мошенник и обманутый карлик-тиран", — резко высказался StoneHendge.
"Он похож на маленькую тявкающую чихуахуа", — сравнил Зеленского Kernel32.dll.
«

"Очередная провальная вундервафля, которая присоединится к груде тех вундервафель, что должны были спасти Рейх (Украину. — Прим. ред.)", — посмеялся Feldwebel Schultz.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на американский источник заявило о том, что ВСУ могли уже получить на вооружение первые F-16.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По словам министра, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, воспримется Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16M1 AbramsРоссия
 
 
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