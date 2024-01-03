https://ria.ru/20240103/voditel-1919600224.html
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке - РИА Новости, 03.01.2024
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке
Житель Пермского края был задержан в Чувашии сотрудниками Госавтоинспекции в ходе преследования после того, как заправился на АЗС и, не оплатив, скрылся, а... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:40
2024-01-03T17:40
2024-01-03T17:40
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_c3ab4fd1f02aa156c5f9aead7514e1bf.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Житель Пермского края был задержан в Чувашии сотрудниками Госавтоинспекции в ходе преследования после того, как заправился на АЗС и, не оплатив, скрылся, а затем протаранил несколько автомобилей, сообщает МВД Чувашии. Днем 2 января сотрудниками Госавтоинспекции была получена информация о водителе иномарки, который заправился на автозаправочной станции возле деревни Тюрлема в Козловском районе, не заплатил и скрылся. "Полицейские обнаружили автомобиль, но его водитель отказался остановиться и, уходя от преследования, повредил машину ДПС. В последствии он также совершил ДТП с участием шести автомашин. Однако вскоре водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на территории Чебоксарского округа", - говорится в сообщении. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении жителя города Перми было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "В ходе осмотра автомобиля обнаружено оружие... Нападавший задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3aaaf351dd7c4977b1ddd467c437c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на АЗС и протаранившего авто