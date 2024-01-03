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В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке - РИА Новости, 03.01.2024
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17:40 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/voditel-1919600224.html
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке - РИА Новости, 03.01.2024
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке
Житель Пермского края был задержан в Чувашии сотрудниками Госавтоинспекции в ходе преследования после того, как заправился на АЗС и, не оплатив, скрылся, а... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:40
2024-01-03T17:40
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Житель Пермского края был задержан в Чувашии сотрудниками Госавтоинспекции в ходе преследования после того, как заправился на АЗС и, не оплатив, скрылся, а затем протаранил несколько автомобилей, сообщает МВД Чувашии. Днем 2 января сотрудниками Госавтоинспекции была получена информация о водителе иномарки, который заправился на автозаправочной станции возле деревни Тюрлема в Козловском районе, не заплатил и скрылся. "Полицейские обнаружили автомобиль, но его водитель отказался остановиться и, уходя от преследования, повредил машину ДПС. В последствии он также совершил ДТП с участием шести автомашин. Однако вскоре водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на территории Чебоксарского округа", - говорится в сообщении. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении жителя города Перми было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "В ходе осмотра автомобиля обнаружено оружие... Нападавший задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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пермский край
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происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на заправке

В Чувашии задержали водителя, не оплатившего бензин на АЗС и протаранившего авто

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа АЗС. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Житель Пермского края был задержан в Чувашии сотрудниками Госавтоинспекции в ходе преследования после того, как заправился на АЗС и, не оплатив, скрылся, а затем протаранил несколько автомобилей, сообщает МВД Чувашии.
Днем 2 января сотрудниками Госавтоинспекции была получена информация о водителе иномарки, который заправился на автозаправочной станции возле деревни Тюрлема в Козловском районе, не заплатил и скрылся.
"Полицейские обнаружили автомобиль, но его водитель отказался остановиться и, уходя от преследования, повредил машину ДПС. В последствии он также совершил ДТП с участием шести автомашин. Однако вскоре водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на территории Чебоксарского округа", - говорится в сообщении.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении жителя города Перми было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"В ходе осмотра автомобиля обнаружено оружие... Нападавший задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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