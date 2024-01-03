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ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт" - РИА Новости, 03.01.2024
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15:08 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html
ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"
ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт" - РИА Новости, 03.01.2024
ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"
Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:08
2024-01-03T15:08
безопасность
балтийское море
россия
кронштадт
конструкторское бюро приборостроения
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты будут усилены несколькими малыми ракетными и патрульными кораблями, а также морскими тральщиками. Кроме того, военно-морской флаг поднимут на атомном подводном ракетном крейсере "Архангельск" проекта "Ясень-М", предназначенном для подводных сил Северного флота, когда корабль завершит государственные испытания. В Минобороны РФ подчеркнули, что в течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", четвёртый фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков", корвет проекта 20385 "Проворный". Также планируется спуск на воду морских тральщиков проекта 12700, малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, патрульных кораблей и большой подводной лодки проекта 636.3 "Якутск", а также других кораблей, катеров и судов обеспечения. В декабре сообщалось, что малый ракетный корабль "Буря" выполнил ракетные стрельбы из комплекса "Панцирь-М" в рамках финальных государственных испытаний в Балтийском море. Этот корабль - второй в серии проекта 22800, который штатно оснащается новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".
https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
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безопасность, балтийское море, россия, кронштадт, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Балтийское море, Россия, Кронштадт, Конструкторское бюро приборостроения
ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

Первыми в 2024 году ВМФ России пополнят корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

© РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Кронштадт"
Подводная лодка Кронштадт - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
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Подводная лодка "Кронштадт". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты будут усилены несколькими малыми ракетными и патрульными кораблями, а также морскими тральщиками. Кроме того, военно-морской флаг поднимут на атомном подводном ракетном крейсере "Архангельск" проекта "Ясень-М", предназначенном для подводных сил Северного флота, когда корабль завершит государственные испытания.
В Минобороны РФ подчеркнули, что в течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", четвёртый фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков", корвет проекта 20385 "Проворный".
Также планируется спуск на воду морских тральщиков проекта 12700, малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, патрульных кораблей и большой подводной лодки проекта 636.3 "Якутск", а также других кораблей, катеров и судов обеспечения.
В декабре сообщалось, что малый ракетный корабль "Буря" выполнил ракетные стрельбы из комплекса "Панцирь-М" в рамках финальных государственных испытаний в Балтийском море. Этот корабль - второй в серии проекта 22800, который штатно оснащается новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".
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БезопасностьБалтийское мореРоссияКронштадтКонструкторское бюро приборостроения
 
 
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