https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html

ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт" - РИА Новости, 03.01.2024

ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:08

2024-01-03T15:08

2024-01-03T15:08

безопасность

балтийское море

россия

кронштадт

конструкторское бюро приборостроения

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты будут усилены несколькими малыми ракетными и патрульными кораблями, а также морскими тральщиками. Кроме того, военно-морской флаг поднимут на атомном подводном ракетном крейсере "Архангельск" проекта "Ясень-М", предназначенном для подводных сил Северного флота, когда корабль завершит государственные испытания. В Минобороны РФ подчеркнули, что в течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", четвёртый фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков", корвет проекта 20385 "Проворный". Также планируется спуск на воду морских тральщиков проекта 12700, малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, патрульных кораблей и большой подводной лодки проекта 636.3 "Якутск", а также других кораблей, катеров и судов обеспечения. В декабре сообщалось, что малый ракетный корабль "Буря" выполнил ракетные стрельбы из комплекса "Панцирь-М" в рамках финальных государственных испытаний в Балтийском море. Этот корабль - второй в серии проекта 22800, который штатно оснащается новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".

https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html

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безопасность, балтийское море, россия, кронштадт, конструкторское бюро приборостроения