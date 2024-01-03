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Президент Ирана перенесет визит в Турцию из-за теракта в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
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21:38 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vizit-1919627232.html
Президент Ирана перенесет визит в Турцию из-за теракта в Кермане
Президент Ирана перенесет визит в Турцию из-за теракта в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
Президент Ирана перенесет визит в Турцию из-за теракта в Кермане
Президент Ирана Эбрахим Раиси отложит запланированный на 4 января визит в Турцию в связи с произошедшим в среду в иранском городе Керман терактом, повлекшим... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:38
2024-01-03T21:38
в мире
иран
турция
касем сулеймани
али хаменеи
взрыв в кермане
багдад (город)
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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси отложит запланированный на 4 января визит в Турцию в связи с произошедшим в среду в иранском городе Керман терактом, повлекшим смерть более сотни человек, передает агентство IRNA со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди. Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. "На фоне террористического акта в Кермане, приведшего к смерти большого числа наших соотечественников, президенту было необходимо лично заняться этим вопросом, поэтому его поездка в Турцию будет осуществлена в другое подходящее время", - приводит слова Джамшиди агентство. Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
https://ria.ru/20240103/terakt-1919604739.html
иран
турция
багдад (город)
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в мире, иран, турция, касем сулеймани, али хаменеи, взрыв в кермане, багдад (город)
В мире, Иран, Турция, Касем Сулеймани, Али Хаменеи, Взрыв в Кермане, Багдад (город)
Президент Ирана перенесет визит в Турцию из-за теракта в Кермане

Президент Ирана Раиси перенесет визит в Турцию из-за взрывов в Кермане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси отложит запланированный на 4 января визит в Турцию в связи с произошедшим в среду в иранском городе Керман терактом, повлекшим смерть более сотни человек, передает агентство IRNA со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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"На фоне террористического акта в Кермане, приведшего к смерти большого числа наших соотечественников, президенту было необходимо лично заняться этим вопросом, поэтому его поездка в Турцию будет осуществлена в другое подходящее время", - приводит слова Джамшиди агентство.
Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Вчера, 18:14
 
В миреИранТурцияКасем СулейманиАли ХаменеиВзрыв в КерманеБагдад (город)
 
 
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