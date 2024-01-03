https://ria.ru/20240103/vizit-1919598247.html

Блинкен посетит Турцию в субботу

Блинкен посетит Турцию в субботу - РИА Новости, 03.01.2024

Блинкен посетит Турцию в субботу

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:23

2024-01-03T17:23

2024-01-03T17:23

в мире

турция

сша

энтони блинкен

хакан фидан

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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. "Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя". — приводит телеканал слова Фидана.

https://ria.ru/20240102/vizit-1919523744.html

турция

сша

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в мире, турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан