Рейтинг@Mail.ru
Блинкен посетит Турцию в субботу - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vizit-1919598247.html
Блинкен посетит Турцию в субботу
Блинкен посетит Турцию в субботу - РИА Новости, 03.01.2024
Блинкен посетит Турцию в субботу
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:23
2024-01-03T17:23
в мире
турция
сша
энтони блинкен
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_3f9e18863b936aaad01e8bdab87ccf7a.jpg
АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. "Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя". — приводит телеканал слова Фидана.
https://ria.ru/20240102/vizit-1919523744.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc71ba2b1b2caac7f5c57cb79656b32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан
В мире, Турция, США, Энтони Блинкен, Хакан Фидан
Блинкен посетит Турцию в субботу

Блинкен прибудет в Турцию с визитом в субботу

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.
"Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя". — приводит телеканал слова Фидана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ
2 января, 23:09
 
В миреТурцияСШАЭнтони БлинкенХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала