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Блинкен посетит Турцию в субботу
Блинкен посетит Турцию в субботу - РИА Новости, 03.01.2024
Блинкен посетит Турцию в субботу
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:23
2024-01-03T17:23
2024-01-03T17:23
в мире
турция
сша
энтони блинкен
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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Турцию в субботу, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. "Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя". — приводит телеканал слова Фидана.
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в мире, турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан
В мире, Турция, США, Энтони Блинкен, Хакан Фидан
Блинкен посетит Турцию в субботу
Блинкен прибудет в Турцию с визитом в субботу