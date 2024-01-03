https://ria.ru/20240103/vdv-1919539362.html
В Минобороны рассказали о новых соединениях в ВДВ
В Минобороны рассказали о новых соединениях в ВДВ - РИА Новости, 03.01.2024
В Минобороны рассказали о новых соединениях в ВДВ
Ряд соединений и полков пополнили Воздушно-десантные войска в 2023 году, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК)... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:09
2024-01-03T05:09
2024-01-03T05:09
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Ряд соединений и полков пополнили Воздушно-десантные войска в 2023 году, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны Российской Федерации. "В 2023 году для наращивания боевых возможностей Воздушно-десантных войск было сформировано 20 соединений, воинских частей и подразделений. К исходу года были сформированы Ульяновская десантно-штурмовая дивизия и отдельная мобильная бригада материально-технического обеспечения в одном из городов центральной России", - сообщили в ДИМК. Уточняется, что также для усиления боевых возможностей двух соединений были сформированы парашютно-десантные полки в Ивановском и Тульском гвардейских соединениях ВДВ. "Для более качественного и оперативного восстановления, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники в составе каждой дивизии ВДВ были сформированы отдельные ремонтно-восстановительные батальоны", - дополнили в департаменте. Сообщается, что сформированные соединения, воинские части и подразделения "существенно повысят боевые возможности ВДВ и будут способствовать выполнению всех поставленных перед ними задач".
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о новых соединениях в ВДВ
МО: несколько соединений и полков пополнили ВДВ в 2023 году
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Ряд соединений и полков пополнили Воздушно-десантные войска в 2023 году, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны Российской Федерации.
«
"В 2023 году для наращивания боевых возможностей Воздушно-десантных войск было сформировано 20 соединений, воинских частей и подразделений. К исходу года были сформированы Ульяновская десантно-штурмовая дивизия и отдельная мобильная бригада материально-технического обеспечения в одном из городов центральной России", - сообщили в ДИМК.
Уточняется, что также для усиления боевых возможностей двух соединений были сформированы парашютно-десантные полки в Ивановском и Тульском гвардейских соединениях ВДВ
.
"Для более качественного и оперативного восстановления, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники в составе каждой дивизии ВДВ были сформированы отдельные ремонтно-восстановительные батальоны", - дополнили в департаменте.
Сообщается, что сформированные соединения, воинские части и подразделения "существенно повысят боевые возможности ВДВ и будут способствовать выполнению всех поставленных перед ними задач".
Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных