https://ria.ru/20240103/ukraina-1919634832.html

США признали военное преимущество России над Украиной

США признали военное преимущество России над Украиной - РИА Новости, 03.01.2024

США признали военное преимущество России над Украиной

США считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, а также признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих, заявил координатор... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:10

2024-01-03T23:10

2024-01-03T23:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

джон кирби

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, а также признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы знаем, что у него (президента РФ Владимира Путина - ред.) по-прежнему имеются значительные Военно-воздушные силы, значительные наземные механизированные ресурсы", - сообщил он журналистам на брифинге в среду. Кирби также признал преимущество России над Украиной по числу военнослужащих. В декабре вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал все более очевидный характер преимущества армии РФ над ВСУ на поле боя, а также наличие большого количества проблем у украинских войск. По его словам, несмотря на все усилия со стороны киевского режима, все шансы обернулись против него. Также Белл указал на все более ослабевающую поддержку Киева со стороны Запада. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, джон кирби, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире