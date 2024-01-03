США признали военное преимущество России над Украиной
Кирби: США признают преимущество России над Украиной по числу военнослужащих
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки ВС России. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, а также признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы знаем, что у него (президента РФ Владимира Путина - ред.) по-прежнему имеются значительные Военно-воздушные силы, значительные наземные механизированные ресурсы", - сообщил он журналистам на брифинге в среду.
Кирби также признал преимущество России над Украиной по числу военнослужащих.
В декабре вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал все более очевидный характер преимущества армии РФ над ВСУ на поле боя, а также наличие большого количества проблем у украинских войск. По его словам, несмотря на все усилия со стороны киевского режима, все шансы обернулись против него. Также Белл указал на все более ослабевающую поддержку Киева со стороны Запада.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.