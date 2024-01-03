https://ria.ru/20240103/ukraina-1919633335.html

Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 03.01.2024

Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:53

2024-01-03T22:53

2024-01-03T23:03

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву."Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам", - заявил Кирби журналистам.Он призвал конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Украине вооружения.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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