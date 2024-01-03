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СБУ заявила о задержании четырех жителей в Киеве за посты о работе ВСУ
СБУ заявила о задержании четырех жителей в Киеве за посты о работе ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
СБУ заявила о задержании четырех жителей в Киеве за посты о работе ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что разоблачила четырех блогеров в Киеве, которые снимали 2 января работу ВСУ и выкладывали видео в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:15
2024-01-03T20:15
2024-01-03T20:15
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что разоблачила четырех блогеров в Киеве, которые снимали 2 января работу ВСУ и выкладывали видео в социальные сети, им грозит до 12 лет тюрьмы. "Служба безопасности установила личности четырех жителей столицы <…> Утром 2 января они провели несанкционированную видеосъемку <…> и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Служба безопасности в очередной раз отмечает о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В службе безопасности отметили, что на данный момент продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ заявила о задержании четырех жителей в Киеве за посты о работе ВСУ
СБУ заявила о задержании четырех жителей Киева за посты о работе ВСУ