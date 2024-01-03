https://ria.ru/20240103/ukraina-1919609933.html

Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин

Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин - РИА Новости, 03.01.2024

Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин

Пораженная в боях и сломанная иностранная техника ВСУ всегда отправляется на ремонт за границу, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:02

2024-01-03T19:02

2024-01-03T19:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

сергей чемезов

вооруженные силы украины

нато

в мире

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Пораженная в боях и сломанная иностранная техника ВСУ всегда отправляется на ремонт за границу, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. "Украинцы вынуждены после каждого огневого поражения, либо после каждой поломки транспортировать эти дорогостоящие и непростые, и чаще всего очень тяжелые изделия, зарубеж, на базы НАТО, что не добавляют оперативности в их ремонте", - заявил Гагин. Он также отметил, что часто появляются сообщения о том, что дорогая иностранная техника, которую получили украинские военнослужащие для войны с русскими регулярно вывозится за границу для текущего и капитального ремонта. Это происходит из-за того, что иностранные производители для поддержания имиджа своего оружия на международном рынке вынуждены прибегать к таким мерам, доказывая эффективность предоставленного вооружения. Так как рынок вооружения - это большой бизнес, с большими деньгами. Ранее по сообщениям генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, было сказано, что количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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донецкая народная республика, ян гагин, сергей чемезов, вооруженные силы украины, нато, в мире