https://ria.ru/20240103/ukraina-1919609933.html
Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин
Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин - РИА Новости, 03.01.2024
Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин
Пораженная в боях и сломанная иностранная техника ВСУ всегда отправляется на ремонт за границу, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:02
2024-01-03T19:02
2024-01-03T19:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
сергей чемезов
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899000576_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_f6d1c71e87f321a4e451459ed2240b81.jpg
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Пораженная в боях и сломанная иностранная техника ВСУ всегда отправляется на ремонт за границу, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. "Украинцы вынуждены после каждого огневого поражения, либо после каждой поломки транспортировать эти дорогостоящие и непростые, и чаще всего очень тяжелые изделия, зарубеж, на базы НАТО, что не добавляют оперативности в их ремонте", - заявил Гагин. Он также отметил, что часто появляются сообщения о том, что дорогая иностранная техника, которую получили украинские военнослужащие для войны с русскими регулярно вывозится за границу для текущего и капитального ремонта. Это происходит из-за того, что иностранные производители для поддержания имиджа своего оружия на международном рынке вынуждены прибегать к таким мерам, доказывая эффективность предоставленного вооружения. Так как рынок вооружения - это большой бизнес, с большими деньгами. Ранее по сообщениям генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, было сказано, что количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899000576_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_123789d9475d5ddc90a4228e0774edb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ян гагин, сергей чемезов, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Сергей Чемезов, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Сломанную иностранную технику ВСУ ремонтируют за границей, заявил Гагин
Гагин: недееспособную иностранную технику ВСУ отправляют на ремонт за границу