https://ria.ru/20240103/ukraina-1919595379.html

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях - РИА Новости, 03.01.2024

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях

Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:03

2024-01-03T17:03

2024-01-03T17:03

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором законопроекта выступил Владимир Зеленский. "Принятие акта дает возможность привести договорно-правовую базу сотрудничества Украины в рамках Содружества Независимых Государств в соответствие ее национальным интересам и современным реалиям ради обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу. Ранее в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи.

https://ria.ru/20230621/zoloto-1879513128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, новости культуры