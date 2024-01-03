https://ria.ru/20240103/ukraina-1919595379.html
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях - РИА Новости, 03.01.2024
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях
Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:03
2024-01-03T17:03
2024-01-03T17:03
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором законопроекта выступил Владимир Зеленский. "Принятие акта дает возможность привести договорно-правовую базу сотрудничества Украины в рамках Содружества Независимых Государств в соответствие ее национальным интересам и современным реалиям ради обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу. Ранее в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, новости культуры
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Новости культуры
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях
Украина хочет выйти из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей