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Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях - РИА Новости, 03.01.2024
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17:03 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919595379.html
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях - РИА Новости, 03.01.2024
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях
Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:03
2024-01-03T17:03
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором законопроекта выступил Владимир Зеленский. "Принятие акта дает возможность привести договорно-правовую базу сотрудничества Украины в рамках Содружества Независимых Государств в соответствие ее национальным интересам и современным реалиям ради обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу. Ранее в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, новости культуры
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Новости культуры
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о культурных ценностях

Украина хочет выйти из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Инициатором законопроекта выступил Владимир Зеленский.
"Принятие акта дает возможность привести договорно-правовую базу сотрудничества Украины в рамках Содружества Независимых Государств в соответствие ее национальным интересам и современным реалиям ради обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи.
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