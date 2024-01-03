https://ria.ru/20240103/ukraina-1919584289.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:26
2024-01-03T15:26
2024-01-03T15:26
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 14.54 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Позже тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу