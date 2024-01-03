https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии - РИА Новости, 03.01.2024

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии

Российская армия оснащена лучше украинской, заявил командир батальона третьей штурмовой бригады Ролло. Об этом пишет издание "Страна.ua". "Российская армия... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:37

2024-01-03T12:37

2024-01-03T16:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская армия оснащена лучше украинской, заявил командир батальона третьей штурмовой бригады Ролло. Об этом пишет издание "Страна.ua". "Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской", — сказал он. По его мнению, у россиян лучше и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. "Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира", — заключил командир. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919555660.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина