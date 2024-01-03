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СМИ раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за удар по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 03.01.2024 (обновлено: 15:23 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html
СМИ раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за удар по Белгороду
СМИ раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за удар по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
СМИ раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за удар по Белгороду
Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:51
2024-01-03T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
белгород
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ударами по Белгороду президент Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для Украины, пишет издание Asia Times."Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту", — говорится в материале. Издание отмечает, что из-за таких действий Киев вообще может потерять поддержку Запада, опасающегося расширения конфликта."Он (Запад. — Прим. ред.) может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем все выйдет из-под контроля", — пишет AT. Нападение на российский город стало ошибкой и может оказаться смертельной раной для Зеленского, приходит к выводу автор. Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.В офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, белгород
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгород
СМИ раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за удар по Белгороду

Asia Times: удары ВСУ по Белгороду станут смертельными для Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ударами по Белгороду президент Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для Украины, пишет издание Asia Times.

"Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что из-за таких действий Киев вообще может потерять поддержку Запада, опасающегося расширения конфликта.
"Он (Запад. — Прим. ред.) может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем все выйдет из-под контроля", — пишет AT.
Нападение на российский город стало ошибкой и может оказаться смертельной раной для Зеленского, приходит к выводу автор.
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Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
В офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.
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