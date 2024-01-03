Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Польши Сикорский призвал дать Украине дальнобойные ракеты
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertРадослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X.
"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину <…> предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — заявил он.
"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину <…> предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — заявил он.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские ВС нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
В свою очередь, в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.