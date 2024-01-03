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Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 03.01.2024 (обновлено: 13:16 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919557332.html
Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России
Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.01.2024
Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X. "Мы должны... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:19
2024-01-03T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид польши
радослав сикорский
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X. "Мы должны ответить на последнее нападение на Украину &lt;…&gt; предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — заявил он. Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские ВС нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.В свою очередь, в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919555660.html
https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html
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в мире, украина, мид польши, радослав сикорский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Польши, Радослав Сикорский, Россия
Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Польши Сикорский призвал дать Украине дальнобойные ракеты

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X.

"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину <…> предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — заявил он.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Вчера, 10:55
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские ВС нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
В свою очередь, в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД ПольшиРадослав СикорскийРоссия
 
 
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