https://ria.ru/20240103/ukraina-1919557332.html

Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.01.2024

Удары по центрам. Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X. "Мы должны... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:19

2024-01-03T11:19

2024-01-03T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для "ударов по России". Об этом он написал в соцсети X. "Мы должны ответить на последнее нападение на Украину <…> предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — заявил он. Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские ВС нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.В свою очередь, в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919555660.html

https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html

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в мире, украина, мид польши, радослав сикорский, россия