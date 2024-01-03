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"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919532303.html
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России - РИА Новости, 03.01.2024
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России
Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:43
2024-01-03T01:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X.В своем микроблоге Бербок высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем ПВО.&quot;У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть&quot;, — возразил министру журналист.Москва не раз указывала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, германия, россия, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Анналена Бербок
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России

Журналист Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X.
В своем микроблоге Бербок высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем ПВО.
«

"У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — возразил министру журналист.

Москва не раз указывала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
27 декабря 2023, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияАнналена Бербок
 
 
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