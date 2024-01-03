https://ria.ru/20240103/ukraina-1919532303.html
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России - РИА Новости, 03.01.2024
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России
Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:43
2024-01-03T01:43
2024-01-03T01:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
анналена бербок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X.В своем микроблоге Бербок высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем ПВО."У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — возразил министру журналист.Москва не раз указывала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231227/kriterii-1918354034.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_03c213aa531678a7ca3e0aecaf85914c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Анналена Бербок
"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России
Журналист Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне