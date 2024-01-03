https://ria.ru/20240103/ukraina-1919532303.html

"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России

"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России - РИА Новости, 03.01.2024

"Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России

Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T01:43

2024-01-03T01:43

2024-01-03T01:43

специальная военная операция на украине

в мире

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анналена бербок

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок соцсети X.В своем микроблоге Бербок высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем ПВО."У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — возразил министру журналист.Москва не раз указывала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231227/kriterii-1918354034.html

украина

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в мире, украина, германия, россия, анналена бербок