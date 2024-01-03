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"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 03.01.2024 (обновлено: 07:35 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/uklonisty-1919537485.html
"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации
"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации - РИА Новости, 03.01.2024
"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации
Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T04:50
2024-01-03T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
георгий тука
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.&quot;Меня очень раздражает, что наши (украинские. — Прим. ред.) СМИ &lt;...&gt; процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, &lt;...&gt;, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию&quot;, — посетовал бывший чиновник.По словам Туки, в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика властей на более ранних этапах конфликта. Экс-замминистра пожаловался, что граждане Украины "расслабили булки" из-за заявлений пропаганды о "скорой победе Киева".Бывший глава военно-гражданской администрации Луганской области одобрил рейды украинских военкомов по общественным местам. По его словам, недостаток людей в ВСУ оправдывает любые меры против уклонистов."Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну", — признался Тука.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что получил от Генштаба просьбу мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Спустя неделю Залужный опроверг эти слова, заявив, что военное командование не делало подобных запросов.В то же время правительство внесло в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.По информации украинской версии журнала Forbes, законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку. При этом отмечалось, что принять документ в Раде планируют до конца января — начала февраля.
https://ria.ru/20231224/lvov-1917716257.html
https://ria.ru/20240102/uklonisty-1919490846.html
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
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в мире, украина, георгий тука, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины
"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации

Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
«

"Меня очень раздражает, что наши (украинские. — Прим. ред.) СМИ <...> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <...>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию", — посетовал бывший чиновник.

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По словам Туки, в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика властей на более ранних этапах конфликта. Экс-замминистра пожаловался, что граждане Украины "расслабили булки" из-за заявлений пропаганды о "скорой победе Киева".
Бывший глава военно-гражданской администрации Луганской области одобрил рейды украинских военкомов по общественным местам. По его словам, недостаток людей в ВСУ оправдывает любые меры против уклонистов.
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"Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну", — признался Тука.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что получил от Генштаба просьбу мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Спустя неделю Залужный опроверг эти слова, заявив, что военное командование не делало подобных запросов.
В то же время правительство внесло в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
По информации украинской версии журнала Forbes, законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку. При этом отмечалось, что принять документ в Раде планируют до конца января — начала февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГеоргий ТукаВооруженные силы Украины
 
 
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