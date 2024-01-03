"Нам начхать". На Украине сделали шокирующее заявление о мобилизации
Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
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"Меня очень раздражает, что наши (украинские. — Прим. ред.) СМИ <...> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <...>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию", — посетовал бывший чиновник.
По словам Туки, в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика властей на более ранних этапах конфликта. Экс-замминистра пожаловался, что граждане Украины "расслабили булки" из-за заявлений пропаганды о "скорой победе Киева".
Бывший глава военно-гражданской администрации Луганской области одобрил рейды украинских военкомов по общественным местам. По его словам, недостаток людей в ВСУ оправдывает любые меры против уклонистов.
"Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну", — признался Тука.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что получил от Генштаба просьбу мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Спустя неделю Залужный опроверг эти слова, заявив, что военное командование не делало подобных запросов.
В то же время правительство внесло в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
По информации украинской версии журнала Forbes, законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку. При этом отмечалось, что принять документ в Раде планируют до конца января — начала февраля.