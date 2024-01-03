https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м?

Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м? - РИА Новости, 03.01.2024

Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м?

В восточной мифологии Дракон — мирное существо, поэтому астрологи обещают нам год тихий и безмятежный. Но политологи с ними не согласны. Коллеги из... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:04

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В восточной мифологии Дракон — мирное существо, поэтому астрологи обещают нам год тихий и безмятежный. Но политологи с ними не согласны. Коллеги из американского The Hill полагают, к примеру, что 2024-й обещает быть более напряженным, чем 1939-й — год начала Второй мировой войны. Что ж, разберемся, где может полыхнуть.Хронологически первой горячей точкой грозит стать Тайваньский пролив. Если на январских выборах в Тайване победит проамериканский кандидат (а пока у него на это все шансы), то его руками американцы могут устроить много неприятностей Китаю. Если он проиграет, то у США появится повод Пекину за это отомстить.Пекин открыто предупредил американских контрагентов, что "независимость Тайваня означает войну". Учитывая, что через Тайваньский пролив проходит до половины всех морских грузоперевозок, обострение здесь, даже если оно не перейдет в формат ядерной войны между США и КНР, создаст проблемы для всего мира. Блокада Красного моря покажется просто цветочками.Впрочем, в Красном море возможности для эскалации тоже далеко не исчерпаны. Там в районе Баб-эль-Мандебского пролива образовался очень взрывоопасный расклад сил.С восточной стороны это "бутылочное горлышко" мировой торговли контролируют йеменские хуситы. Они поддерживают палестинцев, поэтому обстреливают суда, хоть как-то связанные с Израилем, Европой и США. У хуситов прекрасные отношения с Ираном.На западной стороне пролива расположилось маленькое государство Джибути. Там есть военная база США, а также единственная в мире военная база Китая. Немного севернее находится Судан, где должна быть создана военная база России. У Китая и России тоже прекрасные отношения с Ираном.Иран настоятельно советует США не лезть в акваторию, тем не менее в Вашингтоне продолжают сколачивать военную коалицию для защиты судоходства, то есть, в сущности, для атаки на хуситов. Но нападение на них автоматом втянет США в конфликт с Ираном. Получается, что Красное море тоже может стать запалом третьей мировой войны.Лето обещает стать жарким и в Европе. На майских выборах в Европарламент ожидается рекордная явка, на избирательные участки придут сотни миллионов человек. Массовыми симпатиями пользуются политики, призывающие бросить Украину и восстановить отношения с Россией. Но в представлении леволиберальных диктаторов ЕС эти люди — "фашисты", поэтому их и их сторонников будут травить специально обученные антифа.Плюс к этому живописные протесты разоряющихся фермеров, масштабные забастовки рабочих, демонстрации обнищавших арендаторов жилья и прочих "желтых жилетов". И, разумеется, многотысячные акции сторонников Палестины, которые имеют все шансы перерасти в столкновения на улицах и даже теракты.Бельгию, по мнению экспертов, этим летом вообще ожидает развал. Противоречия между валлонами и фламандцами дошли до той степени, когда народам проще разойтись, чем пытаться ужиться вместе. На июньских выборах в парламент должны победить представители фламандцев, у них в программе — отделить фламандский север от валлонского юга и "запанувати самостийно". Символично, что сепаратисты рвут на части самое сердце Евросоюза, а именно здесь расположены все главные конторы ЕС и НАТО.В сентябре боевые антифа будут кошмарить немцев — а то там на выборах нацелились голосовать за "Альтернативу для Германии". Но это единственная партия, которая пытается сопротивляться диктату США, поэтому ее сторонников будут беспощадно травить и избивать.В самих США тем временем народ запасается тушенкой и огнестрелом. Это раньше "выживальщики" были полубезумными одиночками, сегодня это массовый модный тренд. Все готовятся к концу света, то бишь к президентским выборам в ноябре. Люди покупают бункеры или строят их своими руками. Сорок процентов молодежи, как показывают опросы, уже подготовили себе убежище и запаслись продуктами, питьевой водой и туалетной бумагой. Главный страх у людей — гражданская война, поэтому оружие покупают не только трамписты-реднеки, но и хипстеры-демократы."Спонтанные акты насилия будут происходить все чаще... Нападения пойдут по нарастающей, реализовывать их поможет огромный запас на руках такого мощного оружия, как, например, полуавтоматические винтовки AR-15... Локальные, но повсеместные акты насилия приведут к тому, что местные силовики массово покинут службу, а федералы не смогут ничего сделать, и куски территории США превратятся в дарвинистские анклавы. Это путь к гражданской войне", — делится прогнозом влиятельное издание Politico, где еще три года назад словосочетание "гражданская война" считалось неприличным и невозможным. Хотелось бы думать, конечно, что во всей мировой буче — огневой, кипучей — Россия останется островком безопасности. Однако трудно поверить, что американские партнеры не попытаются качнуть ситуацию на наших выборах. Март и май могут стать непростыми.С 2011 года в США нон-стоп звучит мантра "Путин должен уйти". Президенту России открыто грозят убийством, напоминают про судьбу императора Домициана, Павла I и Александра II. Только что американский адмирал Ставридис, экс-генсек НАТО, посулил Путину, что он "закончит как Николай II".А это значит, "партнеры" всерьез рассчитывают устроить у нас что-то типа революции — ведь именно после нее расстреляли императора Николая II. Цель Вашингтона не изменилась, несмотря на неудачу на Украине. Цель все та же: развалить Россию.Да, сегодня они молчат на эту тему как рыба об лед. Однако еще в 2019 году аналитический центр RAND Corporation в подробностях расписывал, как надо работать с протестной активностью в России с целью развалить нашу страну. От американских специалистов уже тогда требовалась строжайшая секретность. Понятно было, что из всех этих акций не должны торчать уши американского посла. "Даже оппоненты российского режима скептически относятся к попыткам Запада использовать протесты", — отмечалось в докладе RAND.Поэтому готовыми быть надо к тому, что протесты могут пойти под какими угодно лозунгами (хоть под антиамериканскими), но играть при этом в пользу Вашингтона. Потому что никто не идет на незаконный захват власти с плакатом "Мы идем незаконно захватывать власть". Московские митинги конца 1980-х, на которых делали карьеру "прорабы перестройки" во главе с Борисом Ельциным, вообще шли под лозунгом "Защитим завоевания Октября!". Об этом полезно помнить сегодня.

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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сша, россия, китай, в мире, николай i, павел i, александр i, европарламент, нато, евросоюз, аналитика