https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе - РИА Новости, 03.01.2024
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе
Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:09
2024-01-03T15:09
2024-01-03T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
москва
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия запустила целый шквал ракет. <…> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <…> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — отметил он, вспомнив обещания Путина об ответном ударе.По словам эксперта, стратегия Москвы показала эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.При этом Джонсон добавил, что ВСУ не обладают такими резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, а российские войска могут наносить в сто раз больше ударов в ответ."Украина остается в невыгодном положении", — заключил он.Днем 30 декабря украинские войска нанесли по центру Белгорода удар с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.На следующий день российские Вооруженные силы ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html
белгород
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белгород, москва, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе
Джонсон: Россия ответила шквалом ракет по объектам ВСУ после теракта в Белгороде
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Россия запустила целый шквал ракет. <…> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <…> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — отметил он, вспомнив обещания Путина об ответном ударе.
Российский лидер назвал случившиеся в Белгороде терактом. Он пообещал, что Россия будет наращивать удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников и по другим центрам подобного рода.
По словам эксперта, стратегия Москвы показала эффективность, в то время как Киев
не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.
При этом Джонсон добавил, что ВСУ не обладают такими резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, а российские войска могут наносить в сто раз больше ударов в ответ.
"Украина остается в невыгодном положении", — заключил он.
В США дали Украине неожиданный совет
Днем 30 декабря украинские войска нанесли по центру Белгорода удар с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
На следующий день российские Вооруженные силы ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове
.
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине