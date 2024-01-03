https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html

"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе

"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе - РИА Новости, 03.01.2024

"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе

Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:09

2024-01-03T15:09

2024-01-03T15:29

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия запустила целый шквал ракет. <…> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <…> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — отметил он, вспомнив обещания Путина об ответном ударе.По словам эксперта, стратегия Москвы показала эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.При этом Джонсон добавил, что ВСУ не обладают такими резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, а российские войска могут наносить в сто раз больше ударов в ответ."Украина остается в невыгодном положении", — заключил он.Днем 30 декабря украинские войска нанесли по центру Белгорода удар с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.На следующий день российские Вооруженные силы ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html

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в мире, белгород, москва, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф