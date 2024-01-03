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"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 03.01.2024 (обновлено: 15:29 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе - РИА Новости, 03.01.2024
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе
Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:09
2024-01-03T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
москва
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия запустила целый шквал ракет. &lt;…&gt; При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. &lt;…&gt; Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — отметил он, вспомнив обещания Путина об ответном ударе.По словам эксперта, стратегия Москвы показала эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.При этом Джонсон добавил, что ВСУ не обладают такими резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, а российские войска могут наносить в сто раз больше ударов в ответ."Украина остается в невыгодном положении", — заключил он.Днем 30 декабря украинские войска нанесли по центру Белгорода удар с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.На следующий день российские Вооруженные силы ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
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в мире, белгород, москва, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе

Джонсон: Россия ответила шквалом ракет по объектам ВСУ после теракта в Белгороде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты ВСУ поражены, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия запустила целый шквал ракет. <…> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <…> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — отметил он, вспомнив обещания Путина об ответном ударе.

Российский лидер назвал случившиеся в Белгороде терактом. Он пообещал, что Россия будет наращивать удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников и по другим центрам подобного рода.

По словам эксперта, стратегия Москвы показала эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.
При этом Джонсон добавил, что ВСУ не обладают такими резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, а российские войска могут наносить в сто раз больше ударов в ответ.
"Украина остается в невыгодном положении", — заключил он.
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На следующий день российские Вооруженные силы ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.
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