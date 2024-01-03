https://ria.ru/20240103/turtsiya-1919559476.html

Жителей Турции предупредили о радиационном тумане

Жителей Турции предупредили о радиационном тумане - РИА Новости, 03.01.2024

Жителей Турции предупредили о радиационном тумане

Метеорологи предупредили о накрывшем ряд регионов Турции радиационном тумане, водителей призвали быть предельно осторожными, передал телеканал Haber Global. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:40

2024-01-03T11:40

2024-01-03T11:43

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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Метеорологи предупредили о накрывшем ряд регионов Турции радиационном тумане, водителей призвали быть предельно осторожными, передал телеканал Haber Global. "Главное управление метеорологии 15-го регионального управления Диярбакыра объявило, что туман, который в течение нескольких дней наблюдается во многих регионах Турции, является радиационным туманом. Водителей предупредили, что в туманную погоду им следует быть особенно осторожными", - говорится в сообщении. По данным метеорологов, из-за густого тумана возможны сбои и аварии на наземном и воздушном транспорте. "Из-за того, что Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет осадков, поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за лёгкого течения ветра и ясного ночного неба. Здесь происходит обратное распределение температуры. Другими словами, на нижнем уровне воздух холодный, а с увеличением высоты температура повышается. Таким образом, если охлаждение опускается до точки росы воздуха, возникает туман. В метеорологии мы называем это радиационным туманом. Как мы наблюдали в нашем регионе в последние дни, этот туман начинается ночью и поднимается в полдень, когда погода прогревается в течение дня", - приводит телеканал слова метеоролога Хюмейри Бетюль Акгюль.

https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html

https://ria.ru/20240103/dardanelly-1919546201.html

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в мире, турция