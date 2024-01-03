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Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть - РИА Новости, 03.01.2024
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть
Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:15
2024-01-03T11:15
2024-01-03T11:15
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть", - рассказал Козлов. По его словам, всего за девять месяцев 2023 года в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, москва
Туризм, Новости - Туризм, Москва
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть
Мостуризм: число иностранных туристов в Москве выросло на треть с 2022 года
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть", - рассказал Козлов.
По его словам, всего за девять месяцев 2023 года в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.
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