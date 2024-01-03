Рейтинг@Mail.ru
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:15 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/turizm-1919550477.html
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть - РИА Новости, 03.01.2024
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть
Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:15
2024-01-03T11:15
туризм
новости - туризм
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887859578_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_4a975361864e4655b56097a33709ac7a.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть", - рассказал Козлов. По его словам, всего за девять месяцев 2023 года в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.
https://ria.ru/20231227/oteli-1918363515.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887859578_0:69:2638:2048_1920x0_80_0_0_85eba08627999e0934331e97896f06cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва
Туризм, Новости - Туризм, Москва
Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть

Мостуризм: число иностранных туристов в Москве выросло на треть с 2022 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть", - рассказал Козлов.
По его словам, всего за девять месяцев 2023 года в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.
Гостиница Космос - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы
27 декабря 2023, 12:23
 
ТуризмНовости - ТуризмМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала