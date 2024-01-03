https://ria.ru/20240103/turizm-1919550477.html

Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть

Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть - РИА Новости, 03.01.2024

Число иностранных туристов в Москве за год выросло на треть

Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:15

2024-01-03T11:15

2024-01-03T11:15

туризм

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москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть", - рассказал Козлов. По его словам, всего за девять месяцев 2023 года в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.

https://ria.ru/20231227/oteli-1918363515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, москва