https://ria.ru/20240103/tramp-1919625305.html

СМИ: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн

СМИ: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн - РИА Новости, 03.01.2024

СМИ: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн

Решения об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки в американских штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство в рядах... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:19

2024-01-03T21:19

2024-01-03T21:19

в мире

сша

колорадо

мэн (штат)

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Решения об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки в американских штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство в рядах Демократической партии из-за угрозы того, что они могут иметь обратные последствия для предвыборной кампании действующего главы государства Джо Байдена, сообщает газета The Hill. “Решения, которые исключают бывшего президента Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии”, - говорится в публикации. Издание указывает, что высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Колорадо и Мэна, поскольку больше беспокоятся влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа как объекта несправедливого преследования, нежели конституционной аргументацией его отстранения. “Они (демократы - ред.) проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в прошлом году. Каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг Трампа, усиливая его шансы на номинирование от партии”, - пишет газета. В качестве одного из примеров приводится губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, который публично обвинил Трампа в угрозе демократии, но отметил, что в его штате “кандидатов побеждают на выборах”. В январе Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Белоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе, потребовав отменить решение чиновницы, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах. Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в штате Колорадо. При этом сообщалось, что если решение не утвердит Верховный суд США, политик сможет участвовать в первичных выборах. Основанием для снятия Трампа с обоих праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судебные власти штатов посчитали вменяемую ему причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

https://ria.ru/20231216/ssha-1916104181.html

https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html

сша

колорадо

мэн (штат)

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в мире, сша, колорадо, мэн (штат), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша