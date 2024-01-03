Рейтинг@Mail.ru
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/tramp-1919531314.html
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн - РИА Новости, 03.01.2024
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:29
2024-01-03T01:29
в мире
сша
мэн (штат)
колорадо
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе, свидетельствуют документы суда. В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете вменяемой ему причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. В обжаловании ее решения, которое было подано в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа заявляют, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм, и называют незаконным ее намерение исключить имя экс-президента из бюллетеня на предстоящих праймериз. Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах. Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в штате Колорадо. При этом сообщалось, что если решение не утвердит верховный суд США, политик сможет участвовать в первичных выборах. Основанием для снятия Трампа с обоих праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судебные власти штатов посчитали вменяемую ему причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231230/tramp-1919071871.html
https://ria.ru/20231229/tramp-1918916302.html
сша
мэн (штат)
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мэн (штат), колорадо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша
В мире, США, Мэн (штат), Колорадо, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе, свидетельствуют документы суда.
В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете вменяемой ему причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Американские эксперты оценили ситуацию с отстранением Трампа от праймериз
30 декабря 2023, 00:37
В обжаловании ее решения, которое было подано в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа заявляют, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм, и называют незаконным ее намерение исключить имя экс-президента из бюллетеня на предстоящих праймериз.
Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.
Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в штате Колорадо. При этом сообщалось, что если решение не утвердит верховный суд США, политик сможет участвовать в первичных выборах.
Основанием для снятия Трампа с обоих праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судебные власти штатов посчитали вменяемую ему причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса
29 декабря 2023, 11:09
 
В миреСШАМэн (штат)КолорадоДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала