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В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые
В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые - РИА Новости, 03.01.2024
В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые
В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара" в одноименном торговом районе, есть пострадавшие, передает агентство Киодо со ссылкой на РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:02
2024-01-03T18:02
2024-01-03T21:38
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ТОКИО, 3 янв — РИА Новости. В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара" в одноименном торговом районе, есть пострадавшие, передает агентство Киодо со ссылкой на полицию.Как рассказали изданию собеседники, близкие к следствию, четыре человека получили ранения.Телеканал NHK уточнил, что нападение произошло внутри вагона поезда, остановившегося на станции "Акихабара". Силовики получили звонок о женщине, которая "размахивает ножом", сообщили источники СМИ.По данным Киодо со ссылкой на полицию, ее арестовали по подозрению в покушении на убийство.Движение по линии Яманотэ временно остановили. Другой информации пока не поступало.
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токио, в мире, япония
В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые
В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара"
ТОКИО, 3 янв — РИА Новости.
В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара" в одноименном торговом районе, есть пострадавшие, передает агентство Киодо
со ссылкой на полицию.
Как рассказали изданию собеседники, близкие к следствию, четыре человека получили ранения.
Телеканал NHK уточнил, что нападение произошло внутри вагона поезда, остановившегося на станции "Акихабара". Силовики получили звонок о женщине, которая "размахивает ножом", сообщили источники СМИ.
По данным Киодо со ссылкой на полицию, ее арестовали по подозрению в покушении на убийство.
Движение по линии Яманотэ временно остановили. Другой информации пока не поступало.
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