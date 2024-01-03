https://ria.ru/20240103/tokio-1919603424.html

В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые

В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые - РИА Новости, 03.01.2024

В Токио человек напал с ножом на прохожих, есть раненые

В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара" в одноименном торговом районе, есть пострадавшие, передает агентство Киодо со ссылкой на РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:02

2024-01-03T18:02

2024-01-03T21:38

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ТОКИО, 3 янв — РИА Новости. В Токио женщина напала с ножом на прохожих на станции метро "Акихабара" в одноименном торговом районе, есть пострадавшие, передает агентство Киодо со ссылкой на полицию.Как рассказали изданию собеседники, близкие к следствию, четыре человека получили ранения.Телеканал NHK уточнил, что нападение произошло внутри вагона поезда, остановившегося на станции "Акихабара". Силовики получили звонок о женщине, которая "размахивает ножом", сообщили источники СМИ.По данным Киодо со ссылкой на полицию, ее арестовали по подозрению в покушении на убийство.Движение по линии Яманотэ временно остановили. Другой информации пока не поступало.

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918824354.html

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токио, в мире, япония